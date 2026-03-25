パルコは、イラストレーター ナガノによる人気作品『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」を池袋、渋谷、名古屋、心斎橋、広島の各PARCOの他、香港にて好評開催している。新作メニュー「ラーメン豚 油そば」を国内5店舗にて、4月10日より期間限定で提供を開始する。カニカマをトッピングした油そばが新登場。価格は1,760円。油そばを注文すると、古本屋のノベルティステッカーがもらえ