※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 エンターテインメントと純文学の垣根を越えて活動してきた古谷田奈月の最新刊『うた子と獅子男』は、千葉県・松戸を舞台に、若い男女二人の運命的な出会い（ボーイ・ミーツ・ガール）を描く長編小説だ。物語の着想は、この3月に文庫化されたばかりの『神前酔狂宴』（第41回野間文芸新人賞受賞作）を執筆中に芽生えたという。「『神前酔狂宴』は私が神社の披露宴会