愛知県瀬戸市出身の藤井聡太六冠が、タイトル5連覇をかけて王将戦最終局に臨んでいます。大阪府の関西将棋会館で始まった王将戦七番勝負の最終第7局。藤井六冠は1勝3敗とカド番に追い込まれてから2連勝し、タイトル5連覇を目指します。挑戦者の永瀬拓矢九段は、七番勝負で初めて藤井六冠を追い詰め、タイトル奪取を狙います。対局は藤井六冠の先手で始まりました。藤井六冠の防衛か、永瀬九段が牙城を崩すのか。25日は午