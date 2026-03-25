アイピーフォーは、「いたずらぐまのグルーミーマスコットチャーム」(1回300円、全6種)を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気再燃中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットチャームがカプセルトイに登場。マスコットにはカニカン＆シリコン製のリングパーツが付属し、バッグやポーチにはもちろん、ペットボトルや傘の“めじるし”として取り付け