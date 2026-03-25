NAR地方競馬全国協会は、JBC実行委員会において2027年に行われる第27回JBC競走の実施概要が決定したと発表した。開催日は2027年11月3日（祝水）。大井競馬場を舞台に、JBCクラシック（ダ2000m）、JBCスプリント（ダ1200m）、JBCレディスクラシック（ダ1800m）の3競走が実施される。大井競馬場でのJBC開催は2023年以来4年ぶり10回目。さらにホッカイドウ競馬との2場同日開催は3度目となる。今回の開催について特別区競馬組