【KT model+×ぬーどるストッパーフィギュアーライザリン・シュタウトー】 3月第4週より順次展開予定 フリューは、プライズ「KT model+×ぬーどるストッパーフィギュアーライザリン・シュタウトー」を3月第4週より順次展開する。 本製品は、コーエーテクモゲームスのフィギュアブランド「KT model+」とフリュӦ