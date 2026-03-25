【モデルプレス＝2026/03/25】ファミリーマートでは、商品担当者が厳選した、プライベートでも愛用する、花見に欠かせない「ファミマルお花見マストバイ商品」を発表した。【写真】「お花見マストバイ商品」全ラインナップ◆桜のシーズンに欠かせない「お花見マストバイ商品」を厳選今回ファミリーマートでは、日々数々の商品を世に送り出している商品開発担当者へのヒアリングを実施。「自分が本当にお花見に持っていきたい商品は