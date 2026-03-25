またまた「痩せすぎでは」と心配の声が広がった。韓国芸能界では、女優が急にほっそりした姿で現れるたびに、“健康不安説”がほとんどお決まりのように浮上する。いま心配の声を集めているのはキム・ジウォンだ。【写真】激やせ…キム・ジウォンに心配の声彼女は海外スケジュールのため仁川空港からミラノへ出国した際、リラックス感のある装いで生き生きとした表情を見せていた。ところが、そのわずか2日後の3月24日、ファッショ