ホルムズ海峡を封鎖しているイランとの交渉で、イランのアラグチ外相が「日本関連船舶の通過を認める用意がある」と発言した。2026年3月25日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）はこのアラグチ発言の真意とイランとの交渉のあり方について話し合った。イラン外相は親日家の元駐日大使アラグチ外相は2008年から2011年まで駐日イラン大使を務めた親日家として知られる。番組は大使時代の名刺に「新久地（あらぐち）