俳優キム・ヨンデが、来る4月に入隊する。3月25日、キム・ヨンデの所属事務所アウターユニバースは「キム・ヨンデが4月中に現役で入隊する。正確な訓練所の入所日などは、整理され次第発表する予定」と明らかにした。【写真】「レベチ」キム・ヨンデ、共演女優と“密着SHOT”1996年生まれのキム・ヨンデは今年満30歳で、過去のインタビューを通じて現役入隊の意思を明かしていた。彼はドラマ『親愛なるX』の放送終了後のインタビュ