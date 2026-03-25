昨日まで仲良しカップルだったのに、ある日急に彼女の態度がよそよそしくなった…そんな経験はありませんか？女性には、どんなに好きな彼氏でも「愛情が冷めるポイント」があるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「ラブラブな彼氏に対して、一気に気持ちが冷めてしまう瞬間」をご紹介します。【１】店員さんに怒鳴るなど、相手によって態度が豹変する姿を目の当たりにしたとき「偉い人にはペコペコするくせに