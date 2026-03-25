【METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS】 3月26日16時より予約開始 2026年8月 発送予定 価格：39,600円（税込） BANDAI SPIRITSは、「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」をプレミアムバンダイ内の魂ウェブ商店にて3月26日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は39,600円。 超合金の技術とデザインアレンジが融合した完