４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＫＡＮＯＮが、雰囲気ガラリの美女姿を披露した。２５日に自身のインスタグラムを更新し「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とテンションアップ。ＫＡＮＯＮは黒髪ロングのストレートヘアがトレードマークだが、この日はフワフワ。衣装のセーラー服ではなく、小花柄のモノトーンのトップスを着て、ガーリーに変ぼうした。いつもと違う印象にフォロワーは