◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン昨年のスプリンターズＳで２着のジューンブレア（牝５歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は、高倉稜騎手（レースは武豊騎手）を背に単走で追い切り、ＣＷコースを４ハロン５１秒４―１１秒４で調整を行った。きびきびとした動きで、状態は良さそう。武英調教師は「全体的な時計は求めず、リラックスして