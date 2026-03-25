【DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ 25の王道】 4月4日 発売予定 価格：1,100円 【DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転神 VS 切札竜】 4月11日 発売予定 価格：200円 タカラトミーはTCG「デュエル・マスターズ」について、25周年施策として4月4日に「DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ 25の王道」、4月11日に「DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転