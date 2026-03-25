日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「老成る」はなんて読む？一般的に「老成」は「ろうせい」と読み、経験を積んで熟達した様子を表します。しかし「老成」に「る」をつけると、特定の子どもの様子を表す言葉になるのです。「老成る」はなんと読むか、わかりますか？正解を知りたい人は、もう少