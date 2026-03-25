プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が２４日、ＦＭヨコハマの「ＰＲＩＭＥＴＩＭＥ」（月曜〜木曜・午後７時）に生出演した。番組では、藤波が主宰する「ドラディション」が５月２２日に後楽園ホールでデビュー５５周年記念イヤー第１弾大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」を開催することを紹介。藤波は、新日本プロレスの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダー、成田蓮と一騎打ちに挑む。息子のＬＥＯＮＡも「