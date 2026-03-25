◆センバツ第７日▽２回戦花咲徳栄―日本文理（２５日・甲子園）花咲徳栄（埼玉）が、初出場だった２００３年以来の８強進出を目指して日本文理（新潟）と戦う。先発投手は、東洋大姫路との１回戦を２失点で完投したエース右腕・黒川凌大（３年）。昨年の秋季大会は、チームの全１１試合のうち８試合に登板して４完投。スタミナには絶対の自信を持っている。初戦で１３２球を投じて中３日での登板になるが、岩井隆監督（５６