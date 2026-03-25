メッツが２４日（日本時間２５日）、昨年８２歳で亡くなったデービー・ジョンソン氏の功績を称え、１年間ホーム、ロード両方のユニホームの肩に「ＤＡＶＥＹ」のパッチを着けてプレーすると発表した。ジョンソン氏は現役時代は強打の二塁手としてオリオールズ、ブレーブスなどで活躍。１９７５、７６年には巨人でもプレーした経験を持つ。その後、メッツの監督としてとしてチーム最多の５９５勝をマーク。１９８６年のワールド