去年の「24時間テレビ」の寄付金で購入された福祉車両の贈呈式が25日、行われました。贈呈式は長野市のテレビ信州本社で行われ関係者に目録が手渡されました。去年の「24時間テレビ」の寄付金で購入されたのはリフト付きバスなどの車両4台と電動車いす1台で県内の社会福祉法人など4団体と個人に贈られました。早速、乗り心地を確かめていました。電動車いすを贈呈された長谷部栞さん「たくさんの方の思いで電動車いすが寄贈された