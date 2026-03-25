安曇野市の小学校教諭の男性がマスターズスカイランニングの世界選手権で優勝し24日、市役所を訪れ喜びの報告をしました。安曇野市役所を訪れたのは市内に住む岡田裕也さん（49）です。岡田さんは去年10月にブルガリアで開かれたマスターズスカイランニング世界選手権の男性45歳以上の部門でおととしに続き2年連続の優勝に輝きました。スカイランニングは急で険しい斜面や標高2000mを超える高山を駆け上ったり、下った