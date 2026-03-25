遼寧省瀋陽市で開かれた「２０２５グローバル産業インターネット大会」に登場した人型ロボット。（２０２５年９月６日撮影、瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社北京3月25日】中国の人工知能（AI）利用が急速に拡大している。国家データ局の劉烈宏（りゅう・れつこう）局長は24日の記者会見で、中国AIが1日に処理するデータ量が「トークン」と呼ばれる単位で140兆を超えたと明らかにした。2024年初めの1千億から2年余りで