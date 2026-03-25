【新華社ウルムチ3月25日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市トクスン県ではこのところ、アンズの花が満開の時期を迎えており、朝日を受けた花の海はまるで雲や雪に覆われたような美しい姿を見せている。（記者/阿曼）