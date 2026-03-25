タレントの薬丸裕英（60）が、25日までに自身のブログを更新。孫のリクエストに応えて自宅で“回転寿司”を楽しんだ様子を公開した。【写真】「孫のリクエストで」寿司ネタ＆デザートまで回る豪華な“自宅回転寿司”を公開した薬丸裕英薬丸は「昨晩は孫のリクエストで回転寿司」とつづり、自宅に回転寿司レーンを設置した食卓の様子を披露。テーブルの上には「薬丸回転すし」と薬丸の若かりし頃の写真が貼られた“看板”と寿司