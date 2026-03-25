ABEMAは25日、“『一休さん』193時間ノンストップ連続放送”と題し、2026年4月1日午前0時より193時間にわたり、アニメ『一休さん』のABEMA初無料一挙放送を実施することを発表した。【画像】こんなキャラいた？公開された『一休さん』場面カット『一休さん』は、1975年10月から1982年6月まで放送された、禅僧一休宗純の子供時代をモチーフにしたアニメ作品で、本作では寺で修行をする一休さんが、持ち前のとんちと知恵で様々な