ドジャースの開幕戦を26日に控え、アメリカ・ロサンゼルス郊外で大谷翔平選手ら日本人3選手を描いた壁画がお披露目されました。山田元気記者（NNNロサンゼルス）「いま、日本人トリオの壁画がお披露目されました。ものすごい存在感です」日系人が多く暮らすロサンゼルス郊外のトーランスで24日、ドジャースに所属する大谷翔平選手、佐々木朗希投手、山本由伸投手を描いた巨大な壁画が公開されました。日本人街・リトルトーキョーに