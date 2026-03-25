男性6人組グループ・SixTONESの最新シングル「一秒 / Rebellion」が、25日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において週間40.5万PT（405,499PT）で1位を獲得した。【動画】SixTONES「一秒 / Rebellion」nonSTop digeST「合算シングル通算1位獲得数」と「週間30万PT超え作品数」をともに通算16作に更新し、どちらの記録も歴代3位タイから日向坂46と並ぶ歴代2位タイに上昇。男性アーティストでは歴代1位【※1】【