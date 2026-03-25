アメリカのオープンAIは動画生成AIアプリ「Sora」のサービスを終了すると発表しました。オープンAIは24日、「Soraに別れを告げる」とSNSに投稿しアプリの終了を発表しました。理由については明らかにされておらず、終了時期や生成した作品の保存方法などの詳細は今後説明されるということです。「Sora」をめぐっては去年12月にウォルト・ディズニーと3年間のライセンス提携を発表していましたが、わずか3カ月で白紙になった形です