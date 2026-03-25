「選抜高校野球・２回戦、智弁学園２−１神村学園」（２５日、甲子園球場）神村学園が延長タイブレークの末に敗れ、２０２４年に続き出場２大会連続で２回戦敗退。準優勝した０５年以来の８強進出はならなかった。先発の龍頭は１−０の八回に中犠飛で今大会初失点。１−１の九回は先頭の中前打を後逸するミスも重なり、無死三塁のピンチをしのいだ。１−１の延長十回タイブレークで１点を奪われた。打線はその裏、１死二、