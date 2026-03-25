「芸術空間を読みとく」をテーマにした作品展が、徳島市の県立近代美術館で開かれています。所蔵作品展「空間往来」。絵画の中に描かれた空間や、彫刻との間に生まれる空間をテーマに約60点が展示されています。縦1.8メートル、横7.2メートルの大きな写真作品。エレベーターガールをモチーフに、非現実的な空間が暗闇の中に消えていきそうです。現代人が抱える不安や虚構について