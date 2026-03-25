富山大学の元准教授が富山市の性風俗営業が禁止されている地域でメンズエステ店を営み性的なサービスを提供したとされる事件の裁判で、富山地裁はきょう執行猶予付きの判決を言い渡しました。風営法違反などの罪に問われたのは富山大学の元准教授滝谷弘被告（50）です。判決によりますと滝谷被告は、既に有罪判決を受けている店長ら2人とともに去年1月から5月にかけて店舗型の性風俗営業が禁止されている区域である富山市の