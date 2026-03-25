俳優の大原優乃（26）が23日、Xを更新。顔が大きく腫れた写真を公開し、心配の声が寄せられている。【映像】 大原優乃の顔が大きく腫れた姿やビキニ姿これまでSNSでタイのプールを満喫するセクシーな水着ショットや、グラビア撮影のオフショットなど、日常の様子を発信してきた大原。顔が大きく腫れた姿に心配の声2026年3月23日にはXを更新し、「親知らず抜いたよ。最後の1本とさよならしました。真横に生えてるし、根っこは