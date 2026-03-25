27日金曜日に開幕するF1™ 日本グランプリ。都内ではファンが集うイベントが開催されています。24日公開されたこちらのマシン。ボディーにデザインされているのは、あの「ゴジラ」です。「ハースF1」が東宝とコラボした日本グランプリ特別デザインで、火を噴くゴジラのシルエットなどが描かれています。一方、東京タワーで開催されているのは「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」です。「アストンマーティン・ホンダ」が日本グラン