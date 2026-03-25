奈良県の山下真知事は25日の記者会見で、大阪市内で目撃されているシカが捕獲されても県内で放すことは認められないと表明した。奈良公園のシカは文化財保護法に基づく天然記念物だがエリア外ではクマやイノシシと同じ扱いと説明した。