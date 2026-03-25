愛知県議会の本会議場に、障害のある人の日常生活の手助けをする「介助犬」が初めて入りました。25日午前、愛知県議会の本会議場の傍聴席に入った、ラブラドール・レトリバーの介助犬2匹。このうち1匹は、長久手市にある日本介助犬協会の施設でまだ訓練中で、協会が静かで緊張感のある場での訓練の機会として県議会に協力を求め、認められたということです。県議会の本会議場には盲導犬が入ったことはありますが