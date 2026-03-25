吉本新喜劇の間寛平GM（76）が25日、大阪市の吉本興業本社で「第50回吉本新喜劇GM月例会見」に出席した。22年にGM就任。新喜劇の全国的な知名度アップとと新世代のスター誕生に尽力しながら、丸4年が過ぎた。4年間の足跡を振り返りながら「コツコツコツコツ。ちょっとずつでも伝わっていっている」と成果を口にした。76歳になったが、自ら座長として舞台にも立つ。4月29日から5月4日まで、なんばグランド花月で座長公演を行う。