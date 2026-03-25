「クローゼットに入ってた2021年製造のワンカップ大関が美味すぎて笑っている。常温できれいに熟成するねぇ」【写真】ほかにも、「熟成」におすすめの日本酒は…“酒ジャーナリスト”として活動されている木村咲貴さん（@sakeschi）。自身のX（旧Twitter）にて、日本酒の意外な楽しみ方について紹介しました。木村さんが投稿したのは、大関株式会社が販売する日本酒「ワンカップ大関」。それも2021年製造のものだといいます。造ら