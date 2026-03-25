女優・歌手・タレントとして才能を発揮している人が少なくないSeventeenモデル。芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト（東京都港区）が、このほど発表した「歴代Seventeenモデルの人気ランキング」によると、「北川景子」さんが1位に選ばれました。【写真】歴代Seventeenモデルの人気ランキング1位に選ばれた北川景子さん同社は、一都三県在住の10〜60代男女・計1100人を対象に実施さ