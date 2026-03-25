タイで新型ランドクルーザーFJ発表。日本外初の生産拠点として世界へ展開2026年3月21日にトヨタのタイ法人であるトヨタモータータイランドは、本格オフロードSUVの新型「ランドクルーザーFJ」の公式発表会を実施しました。ランドクルーザーとして70年以上の歴史の中で、初めて日本国外の工場で生産されるモデルとなります。【画像】超かっこいい！ これが「新型ランクル」です。画像で見る！（30枚以上）「Bold and Unbound（