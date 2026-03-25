私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義母は常に先回りをして物事を考えるタイプで、いつも手助けしてくれてありがたく思っていました。しかし義両親を誘うと、なぜか必ず独身の義妹セリナちゃん（30才）がついてきます。一緒に来たって、会話するでもなく黙ってスマホを眺めているだけなのに……。私はセリナちゃんを家族に入れようとする義母の気持ちに、無言の圧力を感じてモヤモヤ