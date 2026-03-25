メガネブランド「Zoff」は、『プリキュア』シリーズと初めてコラボレーションした、アイウェアコレクションの予約受付を、3月25日（水）から、公式オンラインストアほかで開始した。【写真】細部まで『プリキュア』感満載！コラボコレクション詳細■『プリキュア』の世界観を表現今回登場するのは、『ふたりはプリキュア』と『ふたりはプリキュア Max Heart』のキャラクターをモチーフにデザインされたコレクション。ライ