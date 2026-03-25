「Vポイント×SMBCレディス」」で5年ぶりツアー通算7勝目を挙げた38歳の笠りつ子。飛距離と方向性を両立させる彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】ノーコックで上げて顔を目標へ回して振り抜く笠のドライバースイング◇◇◇ノーコックでクラブを上げて、高いトップから振り下ろし、回転で打つ。体重移動は少なく、軸を保って振っています。デビュー当時か