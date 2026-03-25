今シーズンから米国女子ツアーに本格参戦している櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。先週はカリフォルニア州で開催された「フォーティネット・ファウンダースカップ」に参戦したが、惜しくも予選落ちを喫してしまった。そこで開催地近くのサンフランシスコで気分転換を図る姿を投稿した。【写真】「息抜きに、美味しいご飯」英気を養う櫻井心那「息抜きに、美味しいご飯」と記した投稿では2枚の写真を公開。1枚目はスポンサー