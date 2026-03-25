歌手で俳優の鈴木愛理（31）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。【全身ショット】華やか！花柄ドレスで登場した鈴木愛理ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した鈴木は、