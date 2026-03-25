メジャーリーグ・ドジャースの開幕戦を現地26日に控え、地元では大谷選手ら日本人選手3人の壁画がお披露目されました。記者「壁画は街の目抜き通り沿いにありまして、存在感抜群です」ロサンゼルス郊外に登場した巨大壁画。作品名は「ダイヤモンドの侍たち」で、大谷選手、山本投手、佐々木投手の3人がホテルの壁に描かれています。地元のドジャースファン「とても素晴らしくて、この街にあることが本当にうれしいです！」手掛けた