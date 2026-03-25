千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、北海道は拡大防止のため、けさから採卵用のニワトリ46万羽の殺処分を始めました。道内の鳥インフルエンザの発生は今シーズン5例目です。道は職員や民間業者など、一日360人体制で殺処分にあたり、来月4日の完了を目指しています。