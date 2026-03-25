Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。【動画】山田涼介、「プレゼントを渡したい人は？」の質問に神回答ファンへの愛溢れるコメントもポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園を