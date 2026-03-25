3月25日未明、和歌山県田辺市で住宅が全焼する火事があり、1人の遺体がみつかりました。この家に住む90代の男性と連絡が取れていません。 25日午前2時ごろ、和歌山県田辺市で「火が見えるような状況で火事だ」と近くに住む人から通報がありました。 警察によりますと、火は約1時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡の2階部分から1人の遺体が見つかりました。 この家で1人で暮らす90代の男