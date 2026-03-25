大阪市内で目撃されているシカについて、奈良県は「県内の放獣を認めることはできない」と受け入れは難しいという見解を示しました。 大阪市の中心部で出没しているシカは、3月中旬に東大阪市で目撃されたものと同じ個体とみられ、人に慣れていることや、生駒山系に野生のシカが生息していないことなどから奈良公園からやってきた可能性もあるとみられています。 大阪市の横山市長は奈良県と受け入れについて調整をしたいとして