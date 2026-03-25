三重県の新名神高速で6人が死亡した事故で、逮捕された女が「休憩しながら走っていた」との趣旨の供述をしていることが分かりました。記者「ブルーシートの奥では人影が見えます。水谷容疑者を立ち会わせて、事情を聞いているのでしょうか」昨夜行われた実況見分では、逮捕された水谷水都代容疑者を立ち会わせ、ブレーキを踏んだ場所など当時の詳しい状況を確認しました。今月20日に起きたこの事故では、水谷容疑者が運転する大型